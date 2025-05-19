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Онколог предположил, что Байден мог болеть раком с начала своего президентства
Американский онколог Иезекииль Эмануэль в беседе с The Washington Post высказал мнение, что агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена могла развиваться еще с 2021 года, когда он вступил в должность.
Эмануэль, ранее консультировавший Белый дом по вопросам COVID-19, отметил: "Такой тип рака не возникает мгновенно. У Байдена, вероятно, уже было заболевание во время президентства - это очевидно. Знал ли он об этом? Мне неизвестно, и его окружение, возможно, тоже не в курсе".
У Байдена диагностировали агрессивную форму рака
Сейчас экс-лидер Белого дома и его семья рассматривают вместе с врачами варианты терапии
Как сообщает The Washington Post, подобные предположения вызвали в США новую волну дискуссий о возможном сокрытии диагноза. Особое внимание привлек отчет врача Белого дома от февраля 2024 года, в котором утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а проблем с простатой не обнаружено. Консервативные комментаторы считают, что либо рак не был вовремя выявлен, либо его наличие намеренно скрывалось администрацией.
Согласно публикации The New York Times, 18 мая пресс-секретарь Байдена подтвердил, что у экс-президента диагностирован рак простаты в агрессивной форме, но заболевание хорошо поддается лечению.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что врачи Байдена, включая невролога и терапевта, могли проявить халатность, не заметив ни когнитивных нарушений, ни онкологии. Трамп подчеркнул, что для развития столь серьезной формы рака простаты потребовалось бы значительное время.
Джо Байдену сейчас 82 года. В 2024 году он отказался от участия в президентской гонке из-за опасений, связанных с его здоровьем. Экс-президент США неоднократно попадал в заголовки СМИ из-за оговорок, забывчивости и инцидентов с падениями на публике.