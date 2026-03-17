3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
ООН: число голодающих в мире может превысить 360 млн из-за конфликта на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Если не закончится конфликт на Ближнем Востоке, то уже к июню количество голодающих по всему миру увеличится еще на 45 млн человек. Такие данные приводит ВОЗ.
Причина - рост цен на еду, нефть и транспортные услуги. Атаки США и Израиля на Иран перекрыли ключевые маршруты доставки гуманитарной помощи, тем самым задерживаются жизненно важные грузы для некоторых пострадавших регионов.
Представитель ООН напомнил: уже сейчас 319 млн человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия - и этот показатель в три раза выше, чем 5 лет назад. А в случае дальнейшей эскалации к июню число голодающих может превысить 360 млн человек.