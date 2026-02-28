ООН осудила удары по Ирану и призвала стороны к сдержанности и возобновлению переговоров

В ООН осудили удары по Ирану, призвав к сдержанности и возвращению к переговорам. Иран в случае нападения США отнюдь не беззащитен, пишет немецкое издание Der Spiegel.

По оценке экспертов, режим в Тегеране способен по крайней мере временно дать отпор вооруженным силам США. Иранская армия в состоянии "нанести значительный ущерб американским базам в регионе и даже обеспечить большие потери среди американских солдат".

ЦАХАЛ опубликовал первое официальное видео израильских ударов по Ирану. Атакованы были сотни целей, включая пусковые установки баллистических ракет. Карта этих ударов выглядит следующим образом: поражены, по данным Израиля, объекты в 10 регионах Ирана.