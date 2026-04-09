ООН требует расследовать гибель мирных жителей в результате массированных ударов Израиля по Ливану

Генсек ООН Антонио Гутерриш решительно осудил массированные удары, нанесенные Израилем по территории Ливана. Организация призывает провести расследование этих трагических событий, у которых есть все признаки военного преступления.

В результате бомбардировок небывалого масштаба в Бейруте были разрушены десятки зданий. Жертвами атаки стали около 300 человек, ранены более тысячи. ЦАХАЛ заявляет, что атаковал боевиков из "Хезболлы", однако основными жертвами оказались именно мирные жители.