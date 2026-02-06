ООН запрашивает 400 млн долларов для бюджета

Управление ООН по правам человека запрашивает 400 млн долларов, чтобы продолжать работать. Об этом заявил глава организации Волкер Тюрк.

По его словам, из-за резкого сокращения взносов со стороны США и стран Европы управление фактически перешло в режим критического состояния. Дефицит ресурсов уже привел к масштабным последствиям: количество миссий уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Представительство было сокращено в 17 странах.

В 2024 году ведомство недополучило около 90 млн долларов, что повлекло за собой увольнение 300 сотрудников. Больше всего пострадали программы в Мьянме, Судане, Конго и Газе.