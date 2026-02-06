Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ООН запрашивает 400 млн долларов для бюджета

Управление ООН по правам человека запрашивает 400 млн долларов, чтобы продолжать работать. Об этом заявил глава организации Волкер Тюрк.

По его словам, из-за резкого сокращения взносов со стороны США и стран Европы управление фактически перешло в режим критического состояния. Дефицит ресурсов уже привел к масштабным последствиям: количество миссий уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Представительство было сокращено в 17 странах.

В 2024 году ведомство недополучило около 90 млн долларов, что повлекло за собой увольнение 300 сотрудников. Больше всего пострадали программы в Мьянме, Судане, Конго и Газе.

В ООН подчеркивают: дальнейший дефицит ресурсов может окончательно подорвать международную систему защиты прав человека.

