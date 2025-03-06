"Опасный безвиз" - почему латвийцам плевать на запреты своего МИД

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Латвия поддержала проект закона, по которому латвийским туроператорам будет запрещено работать с Беларусью и Россией. Причина? Туристы, цитата, могут быть завербованы с целью шпионажа. Впереди еще два чтения.

Планируется, что запрет будет распространяться на все зарегистрированные компании в Латвии. Сами же туроператоры не торопятся Беларусь убирать из списка предложений. Спрос слишком высок. На всех заглавных страницах наши Мир, Несвеж, Беловежская пуща, Брестская крепость, здравницы.

Почему же при этом так небезопасен туризм в нашу страну? Об этом рассказали латвийские журналисты в репортаже с именно таким названием. Подробности смотрите в проекте "План Б".

Каждый день с Рижского автовокзала три автобуса едут напрямую в Минск. Еще несколько рейсов организованы через Вильнюс. Довезти до белорусской столицы перевозчики обещают за 10-13 часов, если на границе не будет существенных задержек.

Сейчас латвийские компании обеспечивают 9 маршрутов в Беларусь и Россию. Законопроект о запрете пассажирских перевозок тоже рассматривает Сейм. Определиться обещают до 17 марта. В репортаже журналистка прячет лица своих спикеров, хотя им явно не от Беларуси угроз стоит ждать. Ведь звучат теплые отзывы о нашей стране. И вообще, если абстрагироваться и забыть про устрашающее название, в репортаже сплошная реклама Беларуси.

"Турфирмы предлагают разное. Трехдневную поездку в Полоцк, Витебск и Минск за 200 евро, рождественский тур в Беловежскую пущу за 240 евро, двухнедельный отпуск в санатории за 560 евро. Сотрудник одной из латвийских туристических компаний сказал нам, что туризм в Беларусь в последние годы становится более популярным. Одной из причин может быть стоимость отдыха. В соседней Литве нам не удалось найти санаторий, отдых в котором обошелся бы дешевле, чем 100 евро в сутки. Цены в Беларуси вдвое ниже", - рассказала латвийский корреспондент Наста Захаревич.

Вот еще наглядный пример, как хорошо в Беларуси латвийцам. Семья Дмитрий, Екатерина, Анна и Даниэль ведут блог с хэштегом "без фильтров". Они много путешествуют и делятся своими эмоциями. Успели отметиться и в Минске. Посетили минский дельфинарий. Говорят, на родине такого нет. Поплавали с дельфинами, погуляли по зоопарку, посмотрели динозавров и, главное, свозили детей на Курган Славы, рассказав про знаковые исторические экспонаты.

Это в то время, как на их родине объявили войну памятникам и таким вот немым свидетелям победы советского народа. Точки маршрута путешествия по Минску семья выбирала сама. Экскурсоводов не брали. Это к разговору, что что-то у нас тут навязывается. Более того, и маршрут из Риги в Минск через Вильнюс снимали на камеру.

Именно этого, кажется, и боится Рига, что латвийцы или латыши, кому как привычнее, сами приедут, прочувствуют, попробуют и от увиденного будут шоке.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Абсолютно нормальная цивилизованная страна, где на улицах, пардон, не ходят бомжи. А уж если кто-нибудь из белорусов или россиян гостям из Прибалтики покажет платежки за коммунальные услуги, у тех вообще сердечный удар случится от понимания того, что можно и в пять раз меньше платить".