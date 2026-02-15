Орбан назвал главный источник угрозы ЕС

Главный враг Евросоюза не на востоке, а в сердце блока. Венгерский премьер Орбан называет Брюссель главным недоброжелателем ЕС. Он подчеркнул, нагнетание страха перед Путиным - это примитивно и несерьезно, а Брюссель представляет собой источник непосредственной опасности.

"Нам придтся свыкнуться с мыслью о том, что тем, кто дорожит свободой, следует опасаться не востока, а Брюсселя, и именно на Брюссель обращать тревожный взгляд. Разговоры о "путинизировании" примитивны и несерьезны. А вот Брюссель - это осязаемая реальность и непосредственный источник угрозы. 20 лет назад мы и представить себе такого не могли. Но это горькая правда, и мириться с ней мы не намерены".