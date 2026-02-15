3.72 BYN
Орбан назвал главный источник угрозы ЕС
Главный враг Евросоюза не на востоке, а в сердце блока. Венгерский премьер Орбан называет Брюссель главным недоброжелателем ЕС. Он подчеркнул, нагнетание страха перед Путиным - это примитивно и несерьезно, а Брюссель представляет собой источник непосредственной опасности.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Нам придтся свыкнуться с мыслью о том, что тем, кто дорожит свободой, следует опасаться не востока, а Брюсселя, и именно на Брюссель обращать тревожный взгляд. Разговоры о "путинизировании" примитивны и несерьезны. А вот Брюссель - это осязаемая реальность и непосредственный источник угрозы. 20 лет назад мы и представить себе такого не могли. Но это горькая правда, и мириться с ней мы не намерены".
Орбан также обвинил руководство ЕС в поддержке его главного соперника на предстоящих в апреле парламентских выборах - речь о лидере партии "Уважение и свобода" Мадьяра. Политик отметил, что Брюсселю нужен в Венгрии кто-то, кто никогда не скажет нет.