Осенью 2025 года впервые состоится вручение Международной премии "Евразия" в Москве

Первую в истории Международную премию "Евразия" вручат уже осенью в Москве. Это признание заслуг тех, кто в разных странах континента стремится к продвижению единства, дружбы, сотрудничества и народной дипломатии.

Стать номинантами могут не только активисты, волонтеры, деятели культуры и науки, но и общественные организации.

Лауреаты будут названы в 10 номинациях, также будут отдельные номинации для журналистов и проектов по медиаграмотности. Специальная номинация "Яркий старт" поддержит начинающих активистов и инициативы с большим потенциалом.

Сергей Лущ, член наблюдательного совета Международной премии "Евразия":

"Беларусь в рамках премии уже в лидерах по количеству поданных заявок. Они представлены в совершенно разных номинациях - от служения, благотворительной деятельности до медиапроектов, а также проектов по сохранению исторической памяти. Есть прекрасный экологический проект, есть проекты в области патриотического воспитания. Я уверен, наш опыт будет востребован не только у наших соседей, но и на разных рубежах евроазиатского мира".

Сергей Лущ, член наблюдательного совета Международной премии "Евразия"

Прием заявок на участие продолжится до 31 августа, на данный момент они уже поступили из 21 страны. Призовой фонд премии составил 25 млн российских рублей.

