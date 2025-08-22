Осенью 2025 года впервые состоится вручение Международной премии "Евразия" в Москве

Первую в истории Международную премию "Евразия" вручат уже осенью в Москве. Это признание заслуг тех, кто в разных странах континента стремится к продвижению единства, дружбы, сотрудничества и народной дипломатии.

Стать номинантами могут не только активисты, волонтеры, деятели культуры и науки, но и общественные организации.

Лауреаты будут названы в 10 номинациях, также будут отдельные номинации для журналистов и проектов по медиаграмотности. Специальная номинация "Яркий старт" поддержит начинающих активистов и инициативы с большим потенциалом.

Сергей Лущ, член наблюдательного совета Международной премии "Евразия":

"Беларусь в рамках премии уже в лидерах по количеству поданных заявок. Они представлены в совершенно разных номинациях - от служения, благотворительной деятельности до медиапроектов, а также проектов по сохранению исторической памяти. Есть прекрасный экологический проект, есть проекты в области патриотического воспитания. Я уверен, наш опыт будет востребован не только у наших соседей, но и на разных рубежах евроазиатского мира".

Сергей Лущ, член наблюдательного совета Международной премии "Евразия"