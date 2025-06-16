Осталось ли место для дипломатии в ирано-израильском конфликте? На Западе лицемерно выражают "озабоченность". Соединенные Штаты, с согласия и одобрения которых началась израильская операция, из-за океана наблюдают за развитием событий.

В это время жертв конфликта становится все больше. С начала операции Тель-Авива погибло свыше 220 иранцев, более полутора тысяч госпитализированы. 90 % пострадавших - гражданские лица. С израильской стороны погибло не менее 20 человек, еще 4 сотни пострадали.

За последний час были совершены многочисленные атаки на ядерные объекты в иранском Исхафане, авиаудурам подвергся Тебриз. Ответом стал запуск исламской республикой ракет по Израилю.

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4-й день израильской операции "Восставший лев". Этой ночью за конфликтом наблюдали жители сразу нескольких стран. В Ливане отдыхающие в ресторане стали очевидцами пролета баллистики.

Тысячи автомобилей покинули столицу исламской республики, люди массово бегут в районы, близкие к турецкой границе.

Тегеран и Тель-Авив обмениваются ударами

Тель-Авив и Тегеран без устали обмениваются ударами. Иранские ракеты нанесли серьезный удар по Израилю. В результате обстрела были повреждены здания в израильской столице и Бней-Браке.

После одной из иранских атак на электростанции в Хайфе начался сильный пожар. Израиль тем временем наносит авиаудары по центральной части исламской республики. Сообщается, что ЦАХАЛ уничтожил около 120 пусковых ракетных установок. Атакована дорога между Тегераном и Кумом. Один из прилетов пришелся на штаб-квартиру иранского телевидения.

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По всему Ирану продолжается поиск транспортных средств с агентами МОССАД. На западе Ирана Народными силами было остановлено два грузовика с беспилотниками.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы на пути к достижению двух наших целей: устранению ядерной программы Ирана и устранению ракетной угрозы. Когда мы контролируем небо над Тегераном, мы поражаем эти цели".

Глобальные последствия

Сегодня были зафиксированы электронные помехи в Ормузском и Персидском заливах, что оказало значительное влияние на корабельные ответчики, сообщают в Управлении морских торговых операций Великобритании. Положение дел угрожает мировой экономике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого была достигнута договоренность совместными усилиями стабилизировать рынок, в частности, это касается энергоресурсов. Брюссель выразил приверженность к миру на Ближнем Востоке. Только миру в европейском понимании, т.е. когда мир обеспечивает выгоды одним и полный крах другим.

Урсула фон дер Ляйен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd745e01-7614-4f8b-a834-fd9914195b10/conversions/2595c9b8-1328-4452-b1ba-841abff9143c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd745e01-7614-4f8b-a834-fd9914195b10/conversions/2595c9b8-1328-4452-b1ba-841abff9143c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd745e01-7614-4f8b-a834-fd9914195b10/conversions/2595c9b8-1328-4452-b1ba-841abff9143c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd745e01-7614-4f8b-a834-fd9914195b10/conversions/2595c9b8-1328-4452-b1ba-841abff9143c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы с глубоким беспокойством следим за ситуацией, сложившейся после израильских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана. Я разговаривала с премьер-министром Нетаньяху. Я подтвердила приверженность Европы миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте Израиль имеет право на самооборону. Иран является основным источником нестабильности в регионе, мы всегда были предельно ясны. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия".

Новый инструмент Запада для установления гегемонии

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Иранский театр военных действий - это еще один плацдарм, еще одна площадка, на которой формируется новый мировой порядок. Западные страны, которые вроде бы утеряли свой гегемонизм, которые утратили контроль над миром, они ломают своих оппонентов не экономическими методами, а прямо военными методами".

В ответ на заученную речовку Урсулы фон дер Ляйен касательно ядерной программы Ирана Тегеран четко сказал: наличие страной ядерного оружия невозможно априори.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана:

"Наша позиция остается неизменной: Иран считает, что любое оружие массового поражения, включая ядерное оружие, противоречит ее религиозным учениям и верованиям. У нас есть четкая и ясная фетва по этому вопросу".

Ответственность за начатый израильской операцией конфликт Иран возложил на США. Президент исламской республики заявил, что Вашингтон вопреки всем международным нормам позволил Тель-Авиву атаковать Иран. NBC пишет, что Израиль убеждал Трампа начать операцию, вследствие чего хозяин Белого дома не знать о ней не мог. А теперь выбрал позицию наблюдателя, о реноме самопровозглашенного голубя мира тоже не забыл.

Дональд Трамп, президент США:

"Я надеюсь, что сделка состоится. Я думаю, что настало для нее время. Посмотрим, что произойдет, но иногда им приходится бороться. Однако мы будем наблюдать за дальнейшим ходом. Я думаю, есть все шансы, что сделка состоится".

Иран предупреждает, что сделки не будет, пока израильская операция не прекратится. А пока она идет, Тегеран будет предпринимать ответные меры.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана: