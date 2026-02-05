Массовые увольнения медиков с белорусскими и российскими паспортами в латвийских государственных учреждениях, по словам блогера и активиста из Латвии Романа Самуля, стали новым этапом политики властей страны, направленной на "очистку рядов" от "нелояльных" граждан.

Поводом для обсуждения стало скандальное увольнение 58 сотрудников одной из региональных больниц в Латгалии - от врачей до уборщиц. Как пояснил Роман Самуль, это прямое следствие нового закона, запрещающего иностранцам работать в госструктурах, включая медучреждения.

"По мне, так это абсурдное решение. Медицина - это люди, если они имеют такое образование (их не так много в самой Латвии), естественно, нужно пользоваться этим. Вместо этого они, наоборот, увольняют медработников. Они считают, что это пятая колонна, в случае чего, они готовятся реально к войне", - заявил активист.

Он отметил, что многие из уволенных родились и всю жизнь прожили в Латвии, некоторые даже ни разу не были в Беларуси или России. Паспорта других стран они сохраняли для удобства поездок к родственникам. Теперь это стало основанием для увольнения.

По словам Романа Самуля, волна увольнений не ограничивается медициной и одним регионом. Под раздачу попадают учителя, работники железной дороги, водоканалов и других госпредприятий. Процесс уже начался и в столице - Риге.

Особенно остро ситуация стоит в Латгалии, где до 90 % населения - русскоязычные. При этом новые языковые требования ставят их в безвыходное положение. Чтобы официально устроиться на работу, например, продавцом или соцработником, необходимо владеть латышским на определенном уровне.

"Как, прожив всю жизнь в русскоязычной среде, вы можете выучить язык за два-три месяца, чтобы элементарно выжить?" - задался вопросом Роман Самуль.

Активист видит в происходящем тревожную стратегическую логику. По его мнению, власти целенаправленно уничтожают восточные регионы страны, создавая "зону отчуждения" у границ с Беларусью и Россией.

"Делается все так, что любые медицинские услуги теперь можно получить либо в столице, либо ближе к западным территориям Латвии. Они не хотят добрососедских отношений, они хотят провокаций, войны, полигонов", - заявил он.

Парадокс, по словам Романа Самуля, в том, что эти чистки происходят на фоне острейшего кадрового кризиса в латвийской медицине и катастрофической демографической ситуации в стране.

"Они сделали все, чтобы самоуничтожиться. Недавно был день, когда ноль детишек родилось, а умирает в день просто в большом количестве людей", - констатировал блогер.

На вопрос о корнях русофобии и белорусофобии в Латвии Роман Самуль ответил, что это удобный инструмент для местных политиков, чтобы затмить внутренние проблемы и остаться у власти.

"У них есть враг. Это Россия и это пятая колонна - те самые белорусы и россияне, живущие в Латвии", - уверен он.

В более широком геополитическом контексте, по его мнению, такая политика выгодна определенным силам на Западе, стремящимся разорвать экономические связи между Европой и Россией, превратив страны Балтии в "полигон".