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От косметики до аэрокосмической отрасли - почему редкоземельные металлы сегодня так востребованы
За последние 30 лет спрос на редкоземельные металлы взлетал гигантскими темпами. В итоге объем производства вырос более чем в 10 раз. Сегодня важные и самые дорогие компоненты помогают людям внедрять инновации в разных сферах - от атомной и авиационной промышленности до производства стекла
История семнадцати элементов имеет не такие уж и глубокие корни. В 1787 году шведский военный Кар Аррениус решил провести отпуск в поселении Иттербю. Мужчина увлекался минералогией и знал, что в окрестностях есть заброшенный карьер.
Несколько дней Аррениус копался в карьере пока не обнаружил черный плотный камень, похожий на уголь. Свое открытие ученый-любитель подробно описал, оставил метки и уехал домой. Минерал получил название "иттербит".
Так наш герой и забыл про свое открытие. Но через семь лет его исследования попали к химику Юхану Гадолину. Тот открыл в камне соединение кремния, железа и магния. И тут, как говорится, понеслась.
Уже в начале XX века было открыто 16 редкоземельных металлов. Последний - прометий, обнаружили в 1947 году. И все элементы очень похожи друг на друга - серебристый оттенок, общие свойства, высокая реакция на повышенные температуры. Но главное - способность сделать лучше едва ли не любую вещь.
Редкоземельные металлы - это группа из 17 химических элементов. Смысл и главная ценность заложена уже в названии. В земной коре их немало, а вот концентрация в месторождениях низкая, поэтому добыча сложная и дорогостоящая. Но редкоземы критически важны для высокотехнологичного производства. Оттого и на рынке огромный спрос.
Их применяют при создании косметики, мобильных телефонов и электротранспорта, медицинских приборов, солнечных панелей и ветряных турбин, микроэлектронике. Легкие и прочные сплавы с редкоземельными металлами используют в аэрокосмической отрасли. Они входят в состав самых важных и дорогих компонентов магнитных, оптических, лазерных, электронных устройств.
По мнению ученых, именно эти элементы помогут перейти на следующую ступень технологического развития, включая био- и нанотехнологии, а также атомную промышленность.
Не стоит забывать про еще одну важную сферу - оборонную. Лазеры, радары, системы наведения, управляемые ракеты, дроны - там тоже есть редкоземельные элементы.
Помимо того, что они встречаются редко, главной особенностью является то, что такие металлы не живут сами по себе в земной коре, а находятся среди других элементов. Чаще всего встречаются в рассеянном состоянии, то есть в виде примесей в составе различных минералов.
Отсюда сложность в очистке, переработке и утилизации побочной продукции, которая зачастую бывает токсичной и даже радиоактивной. Процесс требует ресурсов и вложений. Оттого далеко не каждая страна может себе позволить активную работу по данному направлению.
Говоря простым языком, без их применения сегодня невозможно представить новый технологический уклад. Они незаменимы в набирающих обороты отраслях. С учетом цифровизации общества, растущего потребления электронных устройств, значимость редкоземельной продукции приобретает уже геополитический масштаб.
Редкоземельные металлы называют "витаминами промышленности": даже минимальные добавки таких элементов существенно улучшают характеристики сплавов.
Охватит ли планету редкоземельная лихорадка, кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность, кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра - подробности смотрите в "Понятной политике".