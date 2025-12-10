От Мердока до USAID: кто покупает "свободную прессу" Запада за миллионы долларов
Автор:Сергей Гусаченко
Долгие годы Запад активно продает легенду про независимые и авторитетные СМИ. Нам говорят, что именно плюрализм мнений в эфире позволяет людям узнать правду. Но что, если вся эта мощная медиа-машина управляется горсткой людей?
Медийную политику диктуют магнаты и крупные корпорации. Манипуляции, пропаганда, откровенная ложь - для достижения цели в ход идут разные, порой самые грязные приемы. Один из ярких примеров - Руперт Мердок. Мальчишка из Мельбурна к середине 20 века стал важнейшим медиа-игроком мира.
Мердок основал такие крупные СМИ как Fox News, The Wall Street Journal, New York Post, The Times, Sky Television. В конце 20 века бизнесмена называли "человеком, который кнопкой пульта может уничтожить планету".
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Он действительно выстроил медиа-империю, которая пыталась влиять на разные процессы. Это подогревалось тем, что такие британские премьеры, как Тони Блэр и Гордон Браун, по-моему, в интервью, даже в публичных каких-то признаниях после своей отставки говорили о том, что пытались не конфликтовать с Мердоком, потому что он мог вообще изменить тональность британской повестки и очень активно влиять на процессы".
И хотя Мердок всегда на публике клялся, что не лезет в работу своих СМИ, в 2011 году в медиа просочилась совсем иная картина. Издания магната словили на прослушке частных телефонов, взятках полиции и торговле информацией.
После начала СВО СМИ Мердока и вовсе перестали играть в объективность. Громкий случай - статья в The Times, где нацистов из Азова назвали "героями и патриотами".
Рупором Мердока также выступает The Wall Street Journal. В ноябре 2022 года они выпустили статью "Россия намеренно уничтожает АЭС в Чернобыле". Основной посыл - Москва хочет ядерной трагедии в Европе. Даже МИД был вынужден реагировать.
Еще один фигурант заказных публикаций - Politico. По данным СМИ, за прошедшие 10 лет издание получило от различных министерств американского правительства более 34 млн долларов, одним из крупнейших спонсоров был USAID.
Позже стало известно, что обе этих истории попросту выдуманы. А раскручивали их на деньги американских налогоплательщиков. Еще одно известное СМИ, которое не брезговало получать деньги USAID - это BBC, для которого агентство и вовсе является вторым по величине донором, выделяя на откровенную пропаганду несколько миллионов фунтов в год.
Если буквально все главные СМИ мира кормятся из одних и тех же рук. Тогда о какой свободе слова может идти речь?
Кто и для чего скупает западные СМИ? Кому они принадлежат, как финансируются и отрабатывают гранты? Известные бренды под колпаком корпораций. А также западные медиа на поводке у спецслужб. Как миллиардеры управляют информацией и о чем просят писать? О карманных СМИ и мнимой свободе слова смотрите в "Понятной политике".