"Большая шестерка" под колпаком ЦРУ: как американские СМИ стали рупором спецслужб

За последние 30 лет медиа-рынок пережил беспрецедентную волну слияний и поглощений. Небольшие газеты, телеканалы и радиостанции один за другим исчезали, становясь частью огромных конгломератов. В итоге довольно быстро крупные СМИ оказались в руках очень узкой группы очень богатых людей.

По сути, большая часть американских СМИ принадлежит шести компаниям. Это Comcast и GE, их главные активы - это каналы NBC и студия Universal. News Corporation Руперта Мердока, а также Disney - им принадлежат ABC, ESPN и другие новостные сети. Еще один гигант Viacom - под этим крылом десятки молодежных каналов и сайтов, CBS - крупнейшие новостные сети США. И наконец, Time Warner - контролирует CNN, Time, HBO и Warner Brothers.

Активы этих компаний разнообразны: любая медийная повестка идет через них - это 90 % американского и европейского рынка. Кстати, и в британских, и в американских медиа очень много денег из одного кошелька.

Ведущие медийные бренды много лет работают не только под контролем крупного бизнеса, но и под колпаком американских спецслужб. И там и там карманным СМИ приходится обслуживать интересы своих хозяев.

Тесная связь одним позволяла проворачивать через СМИ спецоперации, а другим - спокойно работать под надежным крылом ЦРУ. Более того, руководителями ведущих американских СМИ часто становились люди, аффилированные со спецслужбами.

Началось это все, разумеется, не сегодня. Еще в середине 1980-х ведущий лингвист и философ США Ноам Хомский написал небольшую работу, в которой исчерпывающе доказал, что американские массмедиа являются чисто пропагандистскими органами.

