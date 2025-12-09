3.72 BYN
"Большая шестерка" под колпаком ЦРУ: как американские СМИ стали рупором спецслужб
За последние 30 лет медиа-рынок пережил беспрецедентную волну слияний и поглощений. Небольшие газеты, телеканалы и радиостанции один за другим исчезали, становясь частью огромных конгломератов. В итоге довольно быстро крупные СМИ оказались в руках очень узкой группы очень богатых людей.
По сути, большая часть американских СМИ принадлежит шести компаниям. Это Comcast и GE, их главные активы - это каналы NBC и студия Universal. News Corporation Руперта Мердока, а также Disney - им принадлежат ABC, ESPN и другие новостные сети. Еще один гигант Viacom - под этим крылом десятки молодежных каналов и сайтов, CBS - крупнейшие новостные сети США. И наконец, Time Warner - контролирует CNN, Time, HBO и Warner Brothers.
Активы этих компаний разнообразны: любая медийная повестка идет через них - это 90 % американского и европейского рынка. Кстати, и в британских, и в американских медиа очень много денег из одного кошелька.
Ведущие медийные бренды много лет работают не только под контролем крупного бизнеса, но и под колпаком американских спецслужб. И там и там карманным СМИ приходится обслуживать интересы своих хозяев.
Тесная связь одним позволяла проворачивать через СМИ спецоперации, а другим - спокойно работать под надежным крылом ЦРУ. Более того, руководителями ведущих американских СМИ часто становились люди, аффилированные со спецслужбами.
Началось это все, разумеется, не сегодня. Еще в середине 1980-х ведущий лингвист и философ США Ноам Хомский написал небольшую работу, в которой исчерпывающе доказал, что американские массмедиа являются чисто пропагандистскими органами.
Кто и для чего скупает западные СМИ? Кому они принадлежат, как финансируются и отрабатывают гранты? Известные бренды под колпаком корпораций. А также западные медиа на поводке у спецслужб. Как миллиардеры управляют информацией и о чем просят писать? О карманных СМИ и мнимой свободе слова смотрите в "Понятной политике".