От Орбана к Мадьяру: Венгрия сделала свой выбор

Демократия по-брюссельски с венгерским акцентом. Драматизм момента в том, что страна Орбана, выстраиваемая им 16 лет, рухнула без единого выстрела.

В Венгрии - этом некогда мятежном сердце Европы - произошел такой тектонический сдвиг, от которого у некоторых челюсть отвисла окончательно. Страна, которую последние 16 лет тянул на себе железной рукой Виктор Орбан, вдруг выбрала партию "Тиса" Петера Мадьяра. Она буквально размазала блок Орбана по венгерским равнинам.

Венгрия выбрала партию "Тиса" Петера Мадьяра

Самое время спросить: а что теперь? Брюссель сделает из Будапешта послушную марионетку, напичкает беженцами и потащит в Гаагу Виктора Орбана? Вот, кстати, ликующая венгерская молодежь. Не вся, конечно, ее часть, которая победила, кричит: "Русские, домой", между прочим.

Орбан проиграл: 16 лет "нелиберальной демократии" пали за один день.

Появилась и пикантная параллель. Орбана сравнивают с Виктором Януковичем. Понятно, что дыма без огня не бывает. Но Янукович сбежал, а Орбан - нет. В это воскресенье венгры вышли на участки такой массой, какую страна не видела со времен крушения коммунизма в 1989 году. Явка составила 77,8 % - абсолютный исторический рекорд. Обработав 98 % голосов, Национальное избирательное бюро выдало: по подсчетам на 97 % бюллетеней - 53,6 % за Мадьяра, 37,8 % за Орбана.



Партия "Тиса" Мадьяра забирает 138 мест из 199-местного парламента. Это не просто победа. Это более двух третей - конституционное большинство. У "Фидес" Виктора Орбана только 55 кресел. Более того, накануне он вещал с экранов, что "пришел побеждать". Но через три часа после закрытия участков, когда стало понятно, что все, он не стал кричать про "фальсификации", а просто признал поражение. Позвонил Мадьяру и сказал: "Поздравляю, ты выиграл". А затем вышел к своим сторонникам и выдал фразу: "Результаты выборов, хоть и не окончательные, понятны и болезненны. Нам не доверили ответственность и возможность управлять".



Чуть позже Орбана дополнит его соратник: "Победа никогда не бывает окончательной, поражение никогда не смертельно". Орбан теперь - венгерская оппозиция. Хотя, положа руку на сердце, он и был ею всегда - ранее только в рамках всего ЕС. Теперь еще и у себя на родине.

Александр Кориненко, политолог (Молдова)

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Они получили конституционное большинство, поэтому здесь не стоит думать, что что-то из прошлого изменится. Они будут сносить абсолютно все наследие господина Орбана. У них сегодня нет никаких препятствий. Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку. То есть он не скрывает, что сносить будут полностью весь государственный аппарат, полностью его будут менять. И то есть Венгрия из государства, которое как-то еще сохраняло свои суверенистские тенденции, полностью входит в этот антитрамповский, антироссийский фронт. Полностью закрывает этот вопрос защиты какого-то своего суверенитета и полностью вливается в этот глобалистский хор со стороны Европейского союза"

Что теперь будет с Венгрией и Европой?

Что теперь будет дальше? В Брюсселе настоящая эйфория. Урсула фон дер Ляйен сразу же написала в соцсетях: "Сегодня ночью сердце Европы бьется сильнее в Венгрии". Макрон, Мерц, Туск обзвонились с поздравлениями. Туск, кстати, вообще радостно заявил новому премьеру: "Кажется, я счастливее тебя!". Почему? Да потому что для Брюсселя победа "Тисы" - победа после 16 лет противостояния Орбана. Это он не хотел поступаться национальными интересами Венгрии. Блокировал кредит Украине на 90 млрд евро. Это он задерживал вступление Швеции в НАТО, сохранял теплые отношения с Кремлем. Короче, был такой вот занозой в одном месте для Брюсселя.



А Мадьяр, кстати, бывший орбановский выдвиженец, порвавший с ним в 2024 году, обещает восстановить участие страны в ЕС и НАТО, стать их сильным союзником. Толпа на его митинге скандировала слово "Европа!". Он хочет ввести евро, вступить в Европейскую прокуратуру и разблокировать замороженные Брюсселем миллиарды, которые Орбан упорно не получал. Запахло жареным для всей старой политической элиты.

Оказывается, даже объятия США не всегда приносят победу. Вице-президент США Джей Ди Вэнс приезжал в Будапешт за неделю до выборов, чтобы лично поддержать "друга Трампа". Сам Дональд Трамп писал в своей соцсети: "Идите голосуйте за Виктора Орбана". Не помогло! Однако не думайте, что все так радужно для Брюсселя. Мадьяр - не тряпка. Да, он сказал, что поддержит Украину. Вероятно, снимет вето с той самой кредитной линии в 90 млрд.