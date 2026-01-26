От верблюдов до комплексов С-400: в Дели прошел масштабный военный парад в честь Дня Республики

День Республики олицетворяет вековую мудрость индийской цивилизации, которая служит прочным фундаментом крупнейшей демократии мира.

Он празднуется в стране ежегодно, вне зависимости от дня недели, на этот раз он выпал на понедельник. У людей выходной, очень много гостей приехало в Дели. Все хотят посмотреть военный парад. К слову, он немного отличается от привычного для белорусов.

В Индии приняты серьезные меры безопасности: усилено патрулирование, на улицах много полицейских и военных. Дополнительный контроль введен на вокзалах, в аэропорту. И, с одной стороны, все стандартно в период национальных праздников, с другой, режим повышенной готовности введен на фоне данных разведки о возможных угрозах в преддверии Дня Республики.

Были перехвачены сигналы и обсуждения с кодовой формулой "26-26". Индийские силовики трактуют это как привязка к дате и году: 26 января 2026 года.

День Республики - один из главных государственных праздников Индии. Именно в этот день в 1950 году вступила в силу Конституция страны, согласно которой уже 77 лет Индия - это суверенная светская демократическая республика.

Праздничный день традиционно начался с возложения цветов премьером Моди к воротам Индии как память обо всех ветеранах Вооруженных сил, отдавших свои жизни за страну. Затем прогремел 21 залп пушечного салюта и прозвучал гимн с участием президента страны. Но кульминация празднования - военный парад.

Это беспрецедентная боеориентированная демонстрация военной мощи Индии, технологической самостоятельности и синергии в вооруженных силах - так его накануне комментировали высокие генералы.

Впервые на параде в Дели были представлены российские зенитные ракетные комплексы С-400, они есть на вооружении индийской армии. Всего в параде приняли участие свыше 6 тыс. военнослужащих, среди них женщины - около 500 человек.

На параде можно было увидеть военную технику и новые подразделения, в том числе гибридные, с беспилотниками, а также отдельную платформу с дронами-камикадзе, роботами-собаками. Хотя были и настоящие животные - собаки, лошади и даже верблюды.