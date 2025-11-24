Отказ ЕС от российских энергоресурсов привел к падению потребления газа на 20 % и росту цен

"Речь идет об отказе от российских углеводородов и нефтепродуктов и замещении их более дорогими источниками, тем более, их до конца не хватает. Мы знаем, например, что страны Европы за период с 2022 по 2024 год, по сравнению с 2021 годом, в сфере газа потеряли более 100 млрд кубометров потребления. Это означает, что от российского газа отказались, какой-то альтернативный газ нашли, но вот на 100 млрд примерно кубометров в замену не нашли. И потребление упало на 20 %. Конечно, это сказалось и на ценах, и на экономике", - отметил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.