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Отмена таможенного безвиза с ЕС будет стоить Украине 1 % ВВП
Украина готовится к отмене европейцами так называемого таможенного безвиза. Беспошлинный ввоз украинской продукции на территорию ЕС будет прекращен 6 июня.
27 мая официальный Киев объявил результаты подсчета своих потерь. ВВП страны снизится на 1 %, а сокращение валютной выручки составит 3,3 млрд долларов.
Украинцев успокаивают, что продукты внутри страны могут стать дешевле, ведь они не уйдут на экспорт и реализовать их будут пытаться во что бы то ни стало. У этой логики есть оборотная сторона - сокращение ВВП и валютной выручки означает снижение покупательной способности. Товары могут подешеветь, но купить их будет не на что.
Европейцы отказались от таможенного безвиза под давлением фермеров Польши, Франции, Испании и других стран.