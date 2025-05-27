Отмена таможенного безвиза с ЕС будет стоить Украине 1 % ВВП

Украинцев успокаивают, что продукты внутри страны могут стать дешевле, ведь они не уйдут на экспорт и реализовать их будут пытаться во что бы то ни стало. У этой логики есть оборотная сторона - сокращение ВВП и валютной выручки означает снижение покупательной способности. Товары могут подешеветь, но купить их будет не на что.