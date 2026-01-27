3.74 BYN
Ответ Трампу: Брюссель и Дели создают зону свободной торговли
Как сообщает издание Politico, ЕС и Индия договорились о торговой сделке, о которой будет объявлено 27 января. Переговоры начались еще в 2007 году и, наконец, увенчались успехом.
Соглашение о создании зоны свободной торговли в странах с населением в 2 млрд человек должно стать ответом Трампу: его тарифную политику не приемлют ни Брюссель, ни Дели.
С учетом подписанного ранее соглашения с МЕРКОСУР Европа явно хочет стать новым центром экономической глобализации, за бортом которой, к слову, остаются США. Есть сомнения, что эта затея увенчается успехом. Договор с МЕРКОСУР еще не начал действовать, против него энергично борются аграрии ЕС.
Подробности договора о беспошлинной торговле Евросоюза с Индией пока не известны. Официальный Дели уже отменил тарифы на импорт европейского сыра и вина, правда, в рационе среднестатистического индийца эти продукты играют незначительную роль. В любом случае продажи в Индостан премиальных вина и сыра вряд ли спасут аграриев ЕС от разорения. А сельхозимпорт из южноамериканских стран, входящих в МЕРКОСУР, сулит европейским фермерам практически неизбежное банкротство.