Панкратов: Мир стоит на пороге огромнейшего перелома

Операция, проведенная Трампом в Венесуэле, показала, в том числе Беларуси и России, что можно вступать в БРИКС, ШОС, ОДКБ, в Союзное государство, СНГ, апеллировать к ООН, ОБСЕ, но приходят США. И если вы не будете их слушать, они будут делать с вами то, что захотят. Сейчас мы стоим с вами на пороге огромнейшего перелома. Такими рассуждениями в программе "Война и мир" поделился российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

"Казалось бы, где Беларусь, Россия и Латинская Америка? Но если провести геополитический анализ, то это имеет непосредственно отношение именно к нам. И здесь вопрос не столько экономический (хотя в этом тоже, конечно же, есть цель). Мотивация - это деньги. Если вам говорят, что это не деньги, значит, ищите еще больше денег", - отметил эксперт.

российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a118430-291c-4639-9450-dd4f9261edcd/conversions/e237ef57-54be-44f0-b888-13234cf5bb48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a118430-291c-4639-9450-dd4f9261edcd/conversions/e237ef57-54be-44f0-b888-13234cf5bb48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a118430-291c-4639-9450-dd4f9261edcd/conversions/e237ef57-54be-44f0-b888-13234cf5bb48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a118430-291c-4639-9450-dd4f9261edcd/conversions/e237ef57-54be-44f0-b888-13234cf5bb48-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Панкратов:

"Кто мог ожидать? Все уже привыкли, что он клоунадничает, и вдруг происходит блестяще проведенная спецоперация. Опасность заключается не в том, что Трамп перешел "красные линии", и даже не начало демонтажа демократических институтов. Господин Трамп поставил точку, что никаких правовых институтов, включая ООН, больше не существует. Есть США, есть их воля. Посмотрите, он делает все, что он хочет, никто ничего не может сделать".

По его словам, США уже сейчас насмехаются над Россией и Китаем. "Понятно, что это мощнейший удар по экономическим связям, потому что мы лишаемся инвестиций. Вторая насмешка - пресловутая оборона, мол, вы ни на что не способны, т.е. это имиджевые потери. В-третьих, он говорит о некой гегемонии США как мирового жандарма", - перечислил он.

Война и мир | Похищение Мадуро. Как США возвращают доктрину Монро? Операция США в Венесуэле стала шоком для мира: похищение президента Николаса Мадуро, бомбардировки Каракаса и захват ресурсов. Это не просто нефть, а удар по левым режимам Латинской Америки и проверка на прочность для России и Китая. - Почему Трамп нарушает все табу международного права и возвращает гегемонию США? - Как захват венесуэльской нефти и танкера связан с переговорами по Украине? - Что значит "неразбериха и бешенство" в мире и как это влияет на глобальную безопасность? 10.01.2026 16:52

Эксперт напомнил, что Трамп сначала говорил, что он скоро поработит Венесуэлу. "Начинается это легендирование о том, что там они не могут справиться с наркотрафиком, наркокартелями. Даже школьнику известно, который не в политике, что торговля, особенно мирового уровня, не происходит без ведома или участия ЦРУ. Такая продажа, особенно на территории США, просто невозможна. Поэтому соответственно с кем собирается изначально бороться господин Трамп? - задался вопросом эксперт. - Наверное, со своими же спецслужбами. Наверное, надо начинать было бы с них".

"Венесуэла - это не только нефть, хотя прикрываются нефтью, - подчеркнул Руслан Панкратов. - Там огромное количество залежи железной руды. И здесь есть нюанс - 70 % этой руды закупает Китай".