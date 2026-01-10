3.68 BYN
Панкратов: Мир стоит на пороге огромнейшего перелома
Операция, проведенная Трампом в Венесуэле, показала, в том числе Беларуси и России, что можно вступать в БРИКС, ШОС, ОДКБ, в Союзное государство, СНГ, апеллировать к ООН, ОБСЕ, но приходят США. И если вы не будете их слушать, они будут делать с вами то, что захотят. Сейчас мы стоим с вами на пороге огромнейшего перелома. Такими рассуждениями в программе "Война и мир" поделился российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.
"Казалось бы, где Беларусь, Россия и Латинская Америка? Но если провести геополитический анализ, то это имеет непосредственно отношение именно к нам. И здесь вопрос не столько экономический (хотя в этом тоже, конечно же, есть цель). Мотивация - это деньги. Если вам говорят, что это не деньги, значит, ищите еще больше денег", - отметил эксперт.
Руслан Панкратов:
"Кто мог ожидать? Все уже привыкли, что он клоунадничает, и вдруг происходит блестяще проведенная спецоперация. Опасность заключается не в том, что Трамп перешел "красные линии", и даже не начало демонтажа демократических институтов. Господин Трамп поставил точку, что никаких правовых институтов, включая ООН, больше не существует. Есть США, есть их воля. Посмотрите, он делает все, что он хочет, никто ничего не может сделать".
По его словам, США уже сейчас насмехаются над Россией и Китаем. "Понятно, что это мощнейший удар по экономическим связям, потому что мы лишаемся инвестиций. Вторая насмешка - пресловутая оборона, мол, вы ни на что не способны, т.е. это имиджевые потери. В-третьих, он говорит о некой гегемонии США как мирового жандарма", - перечислил он.
Операция США в Венесуэле стала шоком для мира: похищение президента Николаса Мадуро, бомбардировки Каракаса и захват ресурсов. Это не просто нефть, а удар по левым режимам Латинской Америки и проверка на прочность для России и Китая. - Почему Трамп нарушает все табу международного права и возвращает гегемонию США? - Как захват венесуэльской нефти и танкера связан с переговорами по Украине? - Что значит "неразбериха и бешенство" в мире и как это влияет на глобальную безопасность?
Эксперт напомнил, что Трамп сначала говорил, что он скоро поработит Венесуэлу. "Начинается это легендирование о том, что там они не могут справиться с наркотрафиком, наркокартелями. Даже школьнику известно, который не в политике, что торговля, особенно мирового уровня, не происходит без ведома или участия ЦРУ. Такая продажа, особенно на территории США, просто невозможна. Поэтому соответственно с кем собирается изначально бороться господин Трамп? - задался вопросом эксперт. - Наверное, со своими же спецслужбами. Наверное, надо начинать было бы с них".
"Венесуэла - это не только нефть, хотя прикрываются нефтью, - подчеркнул Руслан Панкратов. - Там огромное количество залежи железной руды. И здесь есть нюанс - 70 % этой руды закупает Китай".
По его словам, краеугольный камень для Беларуси и России в том, что изначально Венесуэла считалась нашим союзником и форпостом в Латинской Америке. "На это делалась определенная ставка. Вкладывались туда даже не миллионы, а миллиарды. Россия вложила как минимум полтриллиона во все нефтяное оборудование, в компании, софинансирование, - отметил российский научный сотрудник Института стран СНГ. - Китай не менее триллиона вкладывает во всю эту инфраструктуру, потому что им все больше и больше нужно энергоресурсов, понятно, для такой мощнейшей экономики".