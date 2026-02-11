3.72 BYN
Папуашвили: Для "установления демократии" Евросоюз мог бы ввести танки в Грузию
Автор:Редакция news.by
Насильственное навязывание "европейских принципов". Евросоюз, если бы мог, ввел бы танки в Грузию для "установления демократии". Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил: если бы у ЕС была такая воля, то Евросоюз не ограничился бы санкциями. Поведение Брюсселя уже показало грузинскому народу, что его ценности не совпадают с ценностями Евросоюза.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер признала вмешательство западных стран во внутренние дела Грузии.