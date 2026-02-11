Насильственное навязывание "европейских принципов". Евросоюз, если бы мог, ввел бы танки в Грузию для "установления демократии". Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он отметил: если бы у ЕС была такая воля, то Евросоюз не ограничился бы санкциями. Поведение Брюсселя уже показало грузинскому народу, что его ценности не совпадают с ценностями Евросоюза.