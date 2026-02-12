3.72 BYN
Парламент Украины приостановил работу из-за массового отравления депутатов
Автор:Редакция news.by
В высоких кабинетах Украины жалуются на антисанитарию. Верховная рада отменила заседания до конца февраля из-за массового отравления депутатов.
Последняя их встреча оказалась провальной - проект закона об изменениях в оплате труда внешкольного образования остался из-за нехватки голосов. В неразрешенном состоянии и иные законопроекты.
Согласно сообщениям парламентариев, причиной отравления могла стать еда из депутатской столовой или ротавирус. Десятки законотворцев слегли с температурой и рядом других симптомов. По данным СМИ, работа парламента приостановлена до 24 февраля.