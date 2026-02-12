Парламент Украины приостановил работу из-за массового отравления депутатов

В высоких кабинетах Украины жалуются на антисанитарию. Верховная рада отменила заседания до конца февраля из-за массового отравления депутатов.

Последняя их встреча оказалась провальной - проект закона об изменениях в оплате труда внешкольного образования остался из-за нехватки голосов. В неразрешенном состоянии и иные законопроекты.