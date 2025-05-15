Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила за включение России в общеевропейский мирный порядок и немедленное прекращение поставок вооружений в зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем к немедленному прекращению всех поставок оружия в зоны военных действий, возврату к дипломатическим решениям и включению России в общеевропейский мирный порядок. Только так мы сможем обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Германии и Европе", - говорится в заявлении АдГ, размещенном в X.

В партии прокомментировали решение правительства ФРГ о "засекречивании" информации о поставках вооружений Украине. "Правительство Германии принимает решения о поставках оружия так, как будто речь идет о секретных маневрах, но не о жизни и безопасности собственного народа", - отметили в "Альтернативе для Германии". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, как указали в партии, "больше не хотят раскрывать какие-либо подробности о поставках [крылатых ракет] Taurus или другой военной поддержке Украины".

"Представители правительства называют это "стратегической двусмысленностью". На самом деле это беспрецедентное отсутствие прозрачности по отношению к гражданам. В то же время следуют угрозы в адрес России и необдуманные требования трибунала против [президента РФ Владимира] Путина", - констатировали в АдГ.

"В то время, как общественность намеренно держат в неведении, проводится политика конфронтации за счет Европы. Вместо честной дипломатии мы наблюдаем управление эскалацией без учета потерь", - утверждали в партии. Все это, как заметили в АдГ, происходит под прикрытием якобы "государственных соображений".

Ранее правительство ФРГ после 3 лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву приняло решение вновь держать в тайне поставки оружия на Украину. Главная цель, как отмечали представитель кабмина ФРГ, а также глава МИД Йоханн Вадефуль, состоит в том, чтобы создать "стратегическую двусмысленность", позволяющую скрыть собственные действия от противника.