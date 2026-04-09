Пасхальное перемирие - Россия и Украина договорились о прекращении огня
Автор:Редакция news.by
Россия объявила пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Москва призвала Киев последовать своему примеру, но оставила за своей армией право наносить ответные удары в случае нарушения перемирия противником.
Зеленский уже подтвердил, что Украина присоединяется к пасхальному прекращению огня. По его словам, оно, при наличии желания российской стороны, может продолжиться и по окончании пасхальных празднований.