Пасхальное перемирие - Россия и Украина договорились о прекращении огня

Россия объявила пасхальное перемирие. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Москва призвала Киев последовать своему примеру, но оставила за своей армией право наносить ответные удары в случае нарушения перемирия противником.

Зеленский уже подтвердил, что Украина присоединяется к пасхальному прекращению огня. По его словам, оно, при наличии желания российской стороны, может продолжиться и по окончании пасхальных празднований.