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Павел Шидловский посетил пасхальный ужин послов и конгрессменов в США
Павел Шидловский посетил пасхальный ужин послов и конгрессменов в СШАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28a1f1cd-47c7-4014-be24-c71f2f967e61/conversions/14043c76-c881-43c5-9d9d-c8b8eb16e744-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28a1f1cd-47c7-4014-be24-c71f2f967e61/conversions/14043c76-c881-43c5-9d9d-c8b8eb16e744-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28a1f1cd-47c7-4014-be24-c71f2f967e61/conversions/14043c76-c881-43c5-9d9d-c8b8eb16e744-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28a1f1cd-47c7-4014-be24-c71f2f967e61/conversions/14043c76-c881-43c5-9d9d-c8b8eb16e744-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пока змагары громко трубят о международной изоляции нашей страны, белорусская дипломатия тихо налаживает отношения с влиятельными представителями интересов Вашингтона.
В официальном аккаунте посольства Беларуси в США в Х опубликовано фото с пасхального ужина, организованного для послов и конгрессменов. На этом снимке слева от временного поверенного Беларуси в США Павла Шидловского сидит старший вице-президент и юрисконсульт Disney по связям с государственными органами Трой Доу (Troy Dow) со своей супругой.