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Павел Шидловский посетил пасхальный ужин послов и конгрессменов в США

Павел Шидловский посетил пасхальный ужин послов и конгрессменов в США

Пока змагары громко трубят о международной изоляции нашей страны, белорусская дипломатия тихо налаживает отношения с влиятельными представителями интересов Вашингтона.

В официальном аккаунте посольства Беларуси в США в Х опубликовано фото с пасхального ужина, организованного для послов и конгрессменов. На этом снимке слева от временного поверенного Беларуси в США Павла Шидловского сидит старший вице-президент и юрисконсульт Disney по связям с государственными органами Трой Доу (Troy Dow) со своей супругой.

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