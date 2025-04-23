Павел Шидловский посетил пасхальный ужин послов и конгрессменов в США

В официальном аккаунте посольства Беларуси в США в Х опубликовано фото с пасхального ужина, организованного для послов и конгрессменов. На этом снимке слева от временного поверенного Беларуси в США Павла Шидловского сидит старший вице-президент и юрисконсульт Disney по связям с государственными органами Трой Доу (Troy Dow) со своей супругой.