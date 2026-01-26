Дипломатия XXI века быстрая, гибкая и неизбежно меняющая правила игры. Совет мира стал одним из самых обсуждаемых проектов 2026 года. Что из себя представляет организация и чем она будет заниматься - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Идея создания Совета мира возникла в контексте плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе, но, согласно обнародованной хартии, его миссия была значительно расширена. Мировая дипломатия ощутила настоящий тектонический сдвиг.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Те процессы, которые идут в настоящее время, очень сложные. Они связаны с переустройством мирового порядка".

Проект, позиционируемый как механизм урегулирования конфликтов, фактически представляет собой попытку переформатировать архитектуру глобального управления. The Wall Street Journal цитирует текст устава, разосланный потенциальным членам. По разным данным, его получили около 60 стран.

Совет мира - это международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения.

На официальном сайте Белого дома опубликован состав исполнительного совета инициативы. В него вошли: Дональд Трамп (он же председатель), госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, бывший британский премьер Тони Блэр, глава инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника по нацбезопасности США.

Беларусь пригласили занять место в ряду архитекторов нового миропорядка. Минск зарекомендовал себя как надежная и безопасная площадка для переговоров. Это признают и за океаном. Хозяин Белого дома предложил стране стать учредителем Совета мира, в который войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств планеты.

Порядка 35 мировых лидеров из примерно 50 приглашенных Вашингтоном заявили о намерении войти в состав Совета мира, который хотят сформировать США. Об этом говорится в отчете пресс-пула американского лидера. Среди официально принявших приглашение, помимо Минска, также Венгрия, Вьетнам, Азербайджан, ОАЭ, Египет, Израиль. Франция, Швеция, Германия, Великобритания и Норвегия официально отказались. Осло считает, что предложения об урегулировании должны быть сформулированы "в рамках существующих структур, таких как ООН".

На фоне гренландского конфликта Совет мира стал еще одним пунктом разногласий между Соединенными Штатами и ЕС, демонстрируя растущие расхождения в подходах к глобальной безопасности и международной дипломатии. В публичных дискуссиях все чаще звучит мысль, что слабость европейских элит стала одним из ключевых факторов, определяющих нынешнюю динамику. Имена Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Фридриха Мерца и других фигур, которые должны были бы формировать повестку, все чаще упоминаются в контексте политической инерции и неспособности предложить альтернативу.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что он не войдет в Совет мира: "Он так сказал? Да кому он нужен! Его скоро уже не будет при власти, так что ничего страшного. Если он будет кобениться, я введу 200-процентные пошлины на их вина и шампанское, и тогда он войдет. Если он реально так сказал, через несколько месяцев его у власти уже не будет".

Для Вашингтона такая ситуация, как считают многие аналитики, стала удобным фоном. Европа, утратившая способность к самостоятельной игре, превращается в пространство, где американская стратегия реализуется без серьезного сопротивления.