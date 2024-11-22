Первая смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в США. Стоит паниковать?

Разумеется, правительственная статистика позволяет установить лишь часть инцидентов такого рода, в реальности их может быть гораздо больше.

Потенциально птичий грипп может иметь для человечества такие же последствия, как некогда знаменитая испанка, которая убила миллионы европейцев. Впрочем паниковать не стоит. Вирус выступает своего рода человеческим паразитом - убить носителя для него означает уничтожить и себя самого. Это явно противоречит логике, которая лежит в основе природной эволюции.