Первый голос примирения? Евродепутат из Литвы заявил о необходимости иного подхода к Минску

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский выступил с громким призывом. Он считает, что Литва, не признав выборы в Беларуси, спровоцировала затяжное противостояние.

"Отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт. Мы должны быть более сдержанными. Именно сегодняшняя американская дипломатия показала, что проблемы можно и нужно решать по-другому", - заявил Вальдемар Томашевский.