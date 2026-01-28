Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Первый голос примирения? Евродепутат из Литвы заявил о необходимости иного подхода к Минску

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский выступил с громким призывом. Он считает, что Литва, не признав выборы в Беларуси, спровоцировала затяжное противостояние.

"Отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт. Мы должны быть более сдержанными. Именно сегодняшняя американская дипломатия показала, что проблемы можно и нужно решать по-другому", - заявил Вальдемар Томашевский.

Это выступление, опубликованное в литовских СМИ, является едва ли не первым четким и определенным призывом к взаимопониманию и сотрудничеству. Вопрос - станет ли эта стратегия устойчивой и не только словесной?

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитваЕвропарламент