Песков: Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС

Фото: ТАСС

Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы", - выразил мнение Песков.

При этом Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Армении, но выразил уверенность в том, что участие в ЕАЭС является выгодным для страны. "Безусловно, евроассоциация - это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении", - указал он.

Также он сказал, что необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении вступить в ЕС, так как ЕС самостоятельно инициирует процессы по членству в объединении.

"Мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству. Здесь нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза", - обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.