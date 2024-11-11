В Армении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Решение было приняло на заседании кабмина 9 января, пишет БЕЛТА.

Проект представил глава МИД Арарат Мирзоян. Согласно обоснованию правительства, одобрение "позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными, а также создать более рабочую среду для дальнейшего обсуждения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь уточнил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято исключительно путем всенародного референдума.