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В Армении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Решение было приняло на заседании кабмина 9 января, пишет БЕЛТА.
Проект представил глава МИД Арарат Мирзоян. Согласно обоснованию правительства, одобрение "позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными, а также создать более рабочую среду для дальнейшего обсуждения".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь уточнил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято исключительно путем всенародного референдума.
Ожидается, что законопроект "Об инициировании процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз" после получения одобрения кабмина будет обсуждаться в парламенте в конце текущего месяца.
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