Песков: Россия продолжает говорить о готовности к мирному урегулированию в Украине

Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию в Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости .

"Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.