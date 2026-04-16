Демократы в американском парламенте внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию об импичменте Питу Хегсету. Министр войны обвиняется в совершении ряда военных и уголовных преступлений. В частности, начало незаконной агрессии против Ирана, убийство мирного населения и нанесение ущерба репутации Вооруженных сил Штатов.

Угроза Хегсету вполне реальна: за его отставку могут проголосовать и демократы, и республиканцы, а там и до суда над министром недалеко. Он вполне может стать жертвой, которую Белый дом принесет на алтарь общественного мнения. Это даст администрации время выбраться из ближневосточного конфликта с минимальными потерями.