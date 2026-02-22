По статистике, 15,5 млн жителей ФРГ общаются дома не на немецком языке

Первую тройку занимают турецкий, русский и арабский языки. Только на немецком говорят 77 % населения. А из более чем 21 млн жителей, которые были определены как мигранты в первом или втором поколении, всего 22 % используют дома исключительно немецкий, а 55 % - наряду с другими языками.

При этом в опрос не включили тех, кто проживает в приютах для беженцев. Это означает, что цифра будет значительно выше. Подобные языковые проблемы уже сильно ударили по системе образования. Например, в Баварии носители немецкого языка составляют меньшинство почти в каждом 5-м классе обычной школы.