По статистике, 15,5 млн жителей ФРГ общаются дома не на немецком языке
Провал немецкой политики открытых дверей. Статистическое агентство Германии подвело неутешительные итоги. Дома 15,5 млн жителей страны из 84 млн общаются преимущественно не по-немецки.
Первую тройку занимают турецкий, русский и арабский языки. Только на немецком говорят 77 % населения. А из более чем 21 млн жителей, которые были определены как мигранты в первом или втором поколении, всего 22 % используют дома исключительно немецкий, а 55 % - наряду с другими языками.
При этом в опрос не включили тех, кто проживает в приютах для беженцев. Это означает, что цифра будет значительно выше. Подобные языковые проблемы уже сильно ударили по системе образования. Например, в Баварии носители немецкого языка составляют меньшинство почти в каждом 5-м классе обычной школы.