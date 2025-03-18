Почему Беларуси и России нужен свой искусственный интеллект и как его правильно создать

Когда речь заходит о современных инструментах информационной войны, то большую роль в этом играет искусственный интеллект, который никак не регулируется. Сегодня фейки создаются таким образом, что порой действительно очень сложно отличить, где правда, а где ложь.

Какие подходы нужно искать, чтобы не быть обманутыми, рассказал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в проекте "Актуальное интервью".

Константин Придыбайло:

"Мы должны создавать условия для появления собственных продуктов, которые будут конкурировать с западными, азиатскими. Например, открыть сейчас какую-нибудь подборку нейросетей. Нейросети - это самая простая иллюстрация искусственного интеллекта. Нейросети умеют рисовать, писать тексты и так далее. То есть ты открываешь и видишь, что в основном это либо разработки западных компаний, и несколько штук из Азии, в частности, из Китая. А что с нашими? У нас, по сути, русских нейросетей, искусственного интеллекта на пальцах пересчитать. Поэтому нам нужно создавать свои продукты, чтобы они обучались на наших знаниях, на нашем восприятии событий".