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Аресты неугодных политиков, преследования оппонентов, блокировка СМИ и социальных сетей - те грехи, которыми Европа долгие годы надуманно клеймила иные страны, активно расцвели в "райском саду". Например, в Румынии.

Там все сделали нагло и грубо. Кэлин Джорджеску - популярнейший политик страны. И победу на выборах президента у него просто украли.

Фашист, радикальный популист, расист и агент Кремля - все это активно писала и сейчас пишет европейская пресса про набравшего популярность политика. Но медийная атака не помешала ему выиграть первый тур выборов.

Джорджеску набрал почти 23 % голосов, став настоящим сюрпризом для жителей страны. Такая популярность к политику пришла благодаря адекватным политическим взглядам и грамотной работе в социальных сетях. Однако Конституционный суд отменил результаты голосования из-за "внешнего вмешательства".

Дальше - больше. Назначили новую дату выборов, а румынская полиция задержала Джорджеску в конце февраля. Нарочито цинично - политик как раз направлялся подавать документы для участия в новой президентской гонке.

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Чего ему только ни предъявили: свержение государственного строя, создание фашистской или расистской организации, сговор с российскими спецслужбами, которые, по мнению силовиков, провели масштабную кампанию в соцсетях для продвижения Джорджеску. В пользу кандидата могли вести агитацию 25 тыс. бот-аккаунтов в TikTok. При этом формулировка так и звучит "могли вести". То есть могли и не вести. Да и на участках ведь голосовали не боты, а реальные люди с реальными паспортами.

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Ситуация и сейчас остается непонятной. Политика отпустили под подписку о невыезде, по его делу задержали еще 18 человек. Будет ли политик снова участвовать в выборах? Сам заявляет, что да. Но дадут ли ему такую возможность?

ЦИК Румынии отказал Джорджеску в регистрации кандидатом на президентских выборах. Это спровоцировало протесты у здания Центризбиркома страны. При этом ЦИК не уточнил, по какой причине не допустили Джорджеску. Начиная с 9 марта, у политика есть 72 часа, чтобы обжаловать это решение.

Конечно, машина репрессий в Румынии завелась не из-за якобы "фашистских взглядов" Джорджеску. Политик - ярый критик коронавирусной истерии, бесконечных санкционных пакетов в отношении России, выступает за мир в Украине.

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Румыния - это еще и ключевой логистический узел для поставок западного оружия ВСУ.

Вадим Трухачев, доцент Российского государственного гуманитарного университета:

"ЕС и НАТО не могут допустить, чтобы у власти в Бухаресте оказался политик, способный заблокировать военную помощь Киеву. Даже президентское вето на поставки пришлось бы месяцами оспаривать в парламенте, где проевропейские силы не имеют конституционного большинства".

Голос народа понять можно. Румыния остается одной из беднейших стран ЕС и сильно зависимой от дотаций Брюсселя. Суверенитет здесь давно променяли на потоки субсидий. Теперь приходится отрабатывать, устраняя опасных конкурентов в политике. Повторные президентские выборы в Румынии должны состояться 4 мая.

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