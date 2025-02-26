Почему результаты досрочных выборов стали для ФРГ болью и кто может победить в следующий раз

"Боль Германии" - так в народе назвали результаты досрочных выборов ФРГ. Ведь если объединить фамилии политиков, партии которых с наибольшей вероятностью сформируют будущую коалицию в Бундестаге, Олафа Шольца и Фридриха Мерца, то получится "Шмерц", в переводе с немецкого - "страдание" или "боль".

И это действительно самая подходящая характеристика того, с чем сегодня столкнулся локомотив всей Европы, некогда самая влиятельная страна ЕС, символ стабильности и порядка - Германия.

По закону выборы должны были пройти в сентябре 2025 года, однако возглавляемая канцлером Шольцем коалиция в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов распалась еще в 2024 году. В немецких СМИ аккуратно объясняют, что произошло это из-за межличностных противоречий.

Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ Боль Германии - так в народе называют результаты досрочных выборов в ФРГ. Ведь если объединить фамилии политиков, партии которых с наибольшей вероятностью сформируют будущую коалицию в Бундестаге, Шольц и Мерц, то получится ШМЕРЦ - в переводе с немецкого страдание или боль. И это, действительно, самая подходящая характеристика того, с чем сегодня столкнулся локомотив всея Европы, некогда самая влиятельная страна ЕС - символ стабильности и порядка - Германия. 26.02.2025 16:15

Однако на деле все гораздо серьезнее. Ведь о том, что правящая триада неустойчива, заговорили почти сразу после ее создания. Получилась эдакая многоголовая химера: у каждой партии свой избиратель, собственная идеология, и воззрения на будущее Германии диаметрально противоположны. Эффективную власть при таких вводных не построить.

Флориана, жительница Берлина:

"Я думаю, что люди очень недовольны. Я действительно считаю, что у партий есть хорошие идеи. Но они не могут договориться. Коалиция просто не работает. Они всегда ограничивают друг друга в том, что они делают. Я думаю, что людям нужно что-то совершенно другое, что-то новое".

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Доверие общества правительству с каждым годом таяло, достигнув к концу 2024-го минимума. 85 % населения были недовольны работой кабмина. А личный рейтинг Шольца и вовсе стал антирекордом в германской истории. Чуть больше 20 %. Канцлеру был объявлен вотум недоверия, а избиратели отправились на участки на полгода раньше.

"Я хочу, чтобы что-то изменилось. Наша страна в кризисе, люди расстроены, и я надеюсь, что решение будет найдено и люди снова успокоятся", - сказал житель Берлина Якоб Юриш.

Недовольство немцев огромное, и причин тому масса. Экономика Германии сокращается третий год подряд. Ее доля в глобальной экономике опустилась до минимальных в современной истории значений - чуть более 3 %. А все из-за высоких цен на энергоносители и слабого экспортного спроса.

Факт Исторических максимумов достигла в прошлом году инфляция. А в этом уже безработица побила десятилетний рекорд - почти 6,5 %. А это 3 млн человек. Причем впереди новые увольнения на заводах промышленных гигантов, в частности, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Многие предприятия идут на радикальные меры и переносят свое производство за рубеж, в основном в Восточную Европу.

Оливер Кемкенс, бизнесмен (Германия):

"Экономика Германии замедляется, и на рынке много долгов. В настоящее время существуют проблемы с прямыми иностранными инвестициями. Нестабильная политическая ситуация, в которой мы находимся, продолжается в последние 10-15 лет после ухода Герхарда Шредера".

Оливер Кемкенс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d258d325-0f62-4af0-ac10-99c68e9063e3/conversions/3a83b500-154a-43c8-ab57-dc129d66c8f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d258d325-0f62-4af0-ac10-99c68e9063e3/conversions/3a83b500-154a-43c8-ab57-dc129d66c8f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d258d325-0f62-4af0-ac10-99c68e9063e3/conversions/3a83b500-154a-43c8-ab57-dc129d66c8f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d258d325-0f62-4af0-ac10-99c68e9063e3/conversions/3a83b500-154a-43c8-ab57-dc129d66c8f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас было правительство, которое не принимало необходимых решений. Мы долгое время вели политику, которая не стимулировала труд. Налоговая нагрузка все еще слишком высока, налоги на рабочую силу и выплаты соцобеспечения слишком высоки. А еще есть энергетическая нестабильность. Стоимость энергии очень высокая. И все это делает экономику Германии неконкурентоспособной на европейском рынке", - подчеркнул бизнесмен.

Он также отметил проблему с пенсионной системой и отрицательную демографию.

Такое незавидное хозяйство оставил Шольц своему преемнику. Им по итогам внеочередных выборов становится лидер ХДС Фридрих Мерц. В прошлом главный соперник Ангелы Меркель, из-за которой он в свое время даже покинул партию и ушел на должность чиновника-функционера во многочисленные советы директоров. Работал лоббистом, то есть, грубо говоря, продвигал интересы компании как партийную позицию. Естественно, за вознаграждение.

Но последним местом его работы стало американское подразделение BlackRock в Германии. А именно эта крупнейшая в мире инвесткомпания контролирует немецкий оборонный концерн Rheinmetall, по которому кризис не то чтобы не ударил. Напротив, его капитализация за прошлый год увеличилась более чем в два раза до 25 млрд евро. К 2027 году выручка прогнозируется в 20 млрд евро.

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К слову, BlackRock сегодня основной держатель украинских активов, под залог которых передавалось оружие на контрнаступление. Ну а здесь стоит напомнить, что бывших лоббистов не бывает.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

"Понятно, что центральные СМИ и основные НКО пытаются сейчас Мерца выдвинуть как хорошего человека. Но во всех ток-шоу он дает очень плохую картинку как личность, как человек, как политик. Потому что его связь с BlackRock не забылась. И он сам ничего для Германии в Германии не делал".

Кстати, в Германии Мерц настолько популярный и известный политик, что еще до недавнего времени журналисты писали его фамилию с ошибкой. Зато теперь СМИ создали ему имидж чуть ли не льва. Называют порой даже немецким Трампом. При этом стараются не особо выпячивать тот факт, что Мерц миллионер, который предпочитает добираться даже на небольшие расстояния на личном самолете. Все-таки в Германии любят тех политиков, кто ближе к народу. Но о народе Мерц думает, похоже, в последнюю очередь. Первым делом Европа и мир, а уже потом Германия.

Фридрих Мерц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6de3b52b-3de7-4a86-b3cb-2dbf2b71f9d2/conversions/123e1836-2ae8-4de2-a272-21fb29cafd09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6de3b52b-3de7-4a86-b3cb-2dbf2b71f9d2/conversions/123e1836-2ae8-4de2-a272-21fb29cafd09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6de3b52b-3de7-4a86-b3cb-2dbf2b71f9d2/conversions/123e1836-2ae8-4de2-a272-21fb29cafd09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6de3b52b-3de7-4a86-b3cb-2dbf2b71f9d2/conversions/123e1836-2ae8-4de2-a272-21fb29cafd09-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мир не ждет длительных коалиционных переговоров. Теперь мы должны быстро снова стать способными действовать, чтобы поступать правильно внутри страны, а также восстановить свое присутствие в Европе и быть замеченными во всем мире", - заявил Фридрих Мерц.

И в этом Мерц очень похож на предшественника, а в остальном отличается в худшую сторону: демонстрирует воинственный настрой в отношении Москвы и яростно настаивает на поддержке Украины (здесь стоит вспомнить его предыдущее место работы) и обещает передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чего даже Шольц не делал.

Ожидать при нем радикальной смены внешнеполитического вектора ФРГ, конечно же, не стоит. А вот усиление милитаристской риторики, скорее всего, последует. Причем незадолго до выборов Мерц говорил, что Германия должна играть более значительную роль лидера в ЕС и обещал поддержку Украине в ее стремлении в НАТО.

Томас Репер, журналист (Германия):

"Есть такая ироническая поговорка в Германии: если бы выборы могли что-то изменить, то их бы запретили. В Германии есть определенное количество партий: ХДС, социал-демократы, либералы и "зеленые". Они рулят в Германии после войны, около 80 лет. Политика при этом не меняется. Можно менять фигуру, можно менять канцлера, но политика не меняется. Политика очень простая: мы любим Америку, НАТО, ЕС. Всех, у кого другое мнение, к власти не пустят".

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Именно так, впрочем, и получилось. Финальный расклад после голосования: у ХДС чуть более 28 %, у партии Шольца около 16 %. У остальных участников теперь уже бывшей коалиции результат тоже далек от феерии. "Зеленые" кое-как удержались, а вот свободные демократы вообще не попадают в новый состав Бундестага.

Ну а главной сенсацией выборов стал результат "Альтернативы для Германии". Правые становятся второй политической силой в стране - у них почти 21 %. Разрыв с правящей отныне ХДС менее 10%. Лучший показатель того, что страна отворачивается от традиционных партий.

Но одно дело народное признание и совсем другое реальная власть. "Альтернативу" никто близко к ней и не собирается подпускать. В стране уже давно пытаются изолировать АдГ на любых голосованиях в Бундестаге, как, впрочем, и на других политически значимых событиях.

На деле АдГ обещает немцам реальные перемены. В первую очередь разобраться с засилием мигрантов: контроль на границах, никаких денежных пособий никому, кроме граждан Германии, пересмотр права на убежище. Планируется и откат ряда "зеленых" инициатив, обеспечение дешевой энергией и меньше бюрократии. А еще партия выступает против помощи ВСУ и за дешевый газ из России.