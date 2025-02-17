Почему социальные выплаты в Германии демотивируют людей работать и сколько в стране беженцев

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Не секрет, что экономика в Германии замедляется, на рынке много долгов, об этом многие сейчас пишут. В настоящее время существуют проблемы с прямыми иностранными инвестициями.

Подробнее о нестабильной политической и экономической ситуации в стране рассказал немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс в проекте "Актуальное интервью".

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

"У нас было правительство, которое не принимало необходимых решений. Я имею в виду, что у нас есть проблемы, связанные с миграцией. Очевидно, это не только связано с рабочей силой. Да, все говорят, что нам не хватает рабочей силы 1,7 млн человек. Но я бы сказал, что для того, чтобы двигать экономику не 1,7 млн человек нужны. У нас есть, скажем так, неиспользованная миграция. То есть люди, приезжающие в страну, которые не работают. И они получают трансфертные платежи от правительства".

Из 84 млн людей, живущих в Германии, более 13 млн - беженцы с 2015 года. Получается, в стране около 60 млн налогоплательщиков.

"У нас есть так называемый бюргергельд. Это что-то вроде социальной выплаты людям, которые не работают. Эта выплата почти равна минимальной заработной плате. Как итог, у людей нет стимула работать. Это, конечно, не качается бизнесменов и тех, кто хотел бы работать. И мы долгое время вели политику, которая не стимулировала труд. Налоговая нагрузка все еще слишком высока, налоги на рабочую силу и выплаты социального обеспечения слишком высоки. И все это делает экономику Германии неконкурентоспособной на европейском рынке", - рассказал Оливер Кемпкенс.

Также бизнесмен отметил, что в стране нерешена проблема пенсионной системой. В Германии отрицательная демография, пожилых людей больше, а уровень рождаемости слишком низкий.