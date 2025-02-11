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Одни из главных агентов хаоса на планете USAID (Агентство США по международному развитию), которые постоянно маскировались под разные обличья, но только не подрывную структуру, внезапно оказались разжалованы перед всем миром. Причем самими же американцами.

Все это время USAID считалось независимым агентством при правительстве США, однако находилось в подчинении президенту, госсекретарю и Совету по нацбезопасности. Офисы организации были расположены более чем в 100 странах мира, а штат сотрудников превышал 10 тыс. человек.

На бумаге агентство выступало за все хорошее, а на деле спонсировало перевороты и цветные революции. Как это принято в США, деструктивной и подрывной структуре придумали красивую ширму. USAID позиционировало себя как агентство, занимающееся "гуманитарными вопросами". Однако в его задачи также входило якобы развитие демократии по всему миру, поддержка НПО и "независимых" СМИ в третьих странах.

От такой "демократии" USAID в разной степени пострадали многие страны: Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа. Только на раскол в странах постсоветского пространства ежегодно американцы тратили сотни миллионов долларов.

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В Азербайджане подобную наглость терпеть не стали, и там агентству не удалось раскачать обстановку. Власти запретили зарубежное финансирование массмедиа в стране даже на 1 %. Тогда "независимые" журналисты пытались обойти закон и ввозить валюту наличными, но были задержаны. Запад по этому поводу пытался поставить президента Азербайджана Ильхама Алиева в неудобное положение, но получил четкий ответ в интервью западному СМИ.

По мнению лидера, в диалоге с журналистом прослеживался предвзятый подход. "Это попытка сформировать у западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, НПО, свободная политическая деятельность, свободные медиа, свобода слова", - обозначил он.

"Если вы подняли эту тему, то могу ли я задать вам вопрос: как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем, это проявление свободы печати в вашей стране? - спросил президент Азербайджана. - Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что люди не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас?"

Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Он теперь находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати. Ильхам Алиев

Аппетиты агрессивной структуры доходили и до Кремля. USAID в 2012 году активно поддерживало ресурсами протесты на Болотной площади, а после раздавало печеньки вместе с Викторией Нулланд в Киеве. Москва долгое время оставалась заветной мечтой агентства. Взять мягкой силой столицу не удалось.

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В Грузии совсем недавно были беспорядки тоже не просто так. Согласно данным американского портала, USAID направило более 100 млн долларов на выборы в Грузии перед протестами.

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Так что сознательная молодежь, выступающая за свободу и европейские ценности, - это вовсе не народные и не спонтанные акции.

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