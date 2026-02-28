"Пока люди продолжают гулять" - корреспондент "Первого информационного" о ситуации в Дубае

Корреспондент "Первого информационного" Дарья Рачко находится в Дубае. Она рассказала, что недавно в городе прогремел очередной взрыв за последний час. Это уже шестой.

Все рейсы отменены до 03:00, но эта информация была до момента взрывов, поэтому остается ждать и надеяться, что появится возможность вылететь из Дубая. Пока туристов размещают в отелях, продолжают ездить машины, а люди продолжают гулять.