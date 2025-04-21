Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме, согласно обновленному порядку

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Похороны Папы Римского должны пройти по упрощенной процедуре, следует из обновленной версии документа "Порядок похорон римского понтифика" (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного Папой в ноябре 2024 года, сообщают РИА Новости.

Период траура после смерти Папы длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через 4-6 дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. Как заявил глава Службы папских литургических церемоний архиепископ Диего Равелли, "обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика - это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего". По словам Равелли, структура похорон была упрощена за счет пересмотра или исключения различных обрядовых элементов, которые трудно скоординировать или которые сейчас считаются устаревшими.

Среди нововведений немедленное помещение в гроб и выставление его в открытом виде для почитания верующими, а также прекращение традиции использования трех саркофагов для погребения. Ранее кипарисовый гроб заключался в цинковый и запечатывался, а цинковый - в деревянный саркофаг.

Для избрания Папы Римского в Ватикане созывается конклав - собрание кардиналов, членов Священной коллегии. Конклав должен начаться не позже 20 дней после смерти или отречения Епископа Рима. На время конклава кардиналы не могут получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и другими средствами связи.

Традиционно перед началом конклава соблюдается 15-дневный траур. Перед своим отречением в 2013 году папа Бенедикт внес изменения в конституцию, позволив начать процесс раньше.

Единственной допустимой формой проведения голосования является тайное голосование бюллетенями.

Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков. Если число выборщиков, участвующих в конклаве не кратно трем, для избрания нового понтифика требуется две трети голосов плюс один.

В случае избрания нового Папы из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым и звонят колокола. Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удастся набрать необходимого большинства голосов, из трубы идет черный дым.