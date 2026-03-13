Politico: ЕС отворачивается от Украины из-за угроз Зеленского Орбану

Киев выбрал стратегию, которая чревата вероятностью окончательно потерять союзников, отмечает Politico.

В Европе от Зеленского отшатнулись после того, как он фактически пригрозил премьер-министру Венгрии и его семье террористической атакой. Украинец заявил, что его военные располагают адресом Виктора Орбана, так что могут явиться к нему с визитом.

В европейских столицах такое заявление имело эффект разорвавшейся бомбы: Зеленский в глазах публики моментально превратился из героя в заурядного бандита.

Журнал Politico добавляет, что Киев радикально изменил тон в общении с Вашингтоном: Зеленский все чаще высказывается так, что его слова звучат как оскорбление.

Трамп в подобных ситуациях реагирует резко. Сейчас ему не до Киева, но украинский вопрос рано или поздно вернется в повестку дня.