Politico: контрабандисты сигарет в Литве спровоцировали закрытие границы
Автор:Редакция news.by
За "белорусскими шарами", напугавшими Литву, стояли контрабандисты сигарет, а не агенты, представляющие угрозу для общества, пишет Politico.
Недавно в Литве был задержан 21 человек в ходе масштабной операции против "мафии метеозондов". Арестованных подозревают в контрабанде сигарет.
В операции участвовали более 140 офицеров, проведено свыше 80 обысков. Изъяты сигареты, оружие, сим-карты и техника для блокировки связи. Конфисковано имущество примерно на 720 тыс. евро.