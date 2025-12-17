Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Politico: контрабандисты сигарет в Литве спровоцировали закрытие границы

За "белорусскими шарами", напугавшими Литву, стояли контрабандисты сигарет, а не агенты, представляющие угрозу для общества, пишет Politico.

Недавно в Литве был задержан 21 человек в ходе масштабной операции против "мафии метеозондов". Арестованных подозревают в контрабанде сигарет.

В операции участвовали более 140 офицеров, проведено свыше 80 обысков. Изъяты сигареты, оружие, сим-карты и техника для блокировки связи. Конфисковано имущество примерно на 720 тыс. евро.

