Politico: контрабандисты сигарет в Литве спровоцировали закрытие границы

За "белорусскими шарами", напугавшими Литву, стояли контрабандисты сигарет, а не агенты, представляющие угрозу для общества, пишет Politico.

Недавно в Литве был задержан 21 человек в ходе масштабной операции против "мафии метеозондов". Арестованных подозревают в контрабанде сигарет.