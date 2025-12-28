Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Политика десоветизации: в 2025 году в Литве переименовали 19 улиц

Вопрос искоренения прошлого для властей Литвы важнее будущего. Только в 2025 году в стране переименовали 19 улиц, а всего с 2023-го - более 50.

По данным Центра государственного регистра, в республике остается около сотни так называемых проблемных топонимов, связанных с советским прошлым. Наибольшие изменения коснулись улиц, названных в честь писателей, сотрудничавших с советской властью.

Напомним, в Литве действует закон о десоветизации. На его основании сносятся памятники, переименовываются улицы, площади и другие мемориальные объекты.

Разделы:

В мире

Теги:

Литва