Политика десоветизации: в 2025 году в Литве переименовали 19 улиц

Вопрос искоренения прошлого для властей Литвы важнее будущего. Только в 2025 году в стране переименовали 19 улиц, а всего с 2023-го - более 50.

По данным Центра государственного регистра, в республике остается около сотни так называемых проблемных топонимов, связанных с советским прошлым. Наибольшие изменения коснулись улиц, названных в честь писателей, сотрудничавших с советской властью.