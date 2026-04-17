Политолог Кориненко о ситуации в стране: Молдова платит горькую цену за региональную изоляцию

"У нас до сих пор чрезвычайное положение в энергетике, цены очень высокие на заправках, топлива не хватает - мы платим горькую цену за свою региональную изоляцию. Выбор Венгрии также сильно повлиял на Молдову, ведь именно венгерская компания обеспечивает поставки газа в Приднестровье. Если сейчас будет пересмотрена эта политика, то часть Молдовы (пускай и неподконтрольная Кишиневу, но там живет почти полмиллиона наших сограждан) может опять остаться без газа, если эта политика будет пересмотрена. Поэтому здесь в энергетической сфере у нас все сегодня крайне плохо. А ведь энергетика - это фундамент всего: перевозок, работы бизнеса, обычных людей. Ситуация привела в стране опять к новому росту цен и, по сути, покупательская способность очень серьезно падает".