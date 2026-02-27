Политолог Самарин о предстоящих переговорах об Украине: Ждать чего-то судьбоносного очень сложно

"Наш президент очень хочет как можно скорее закончить этот конфликт. Он обещал это сделать и за 24 часа, потом за 2 недели, потом за несколько месяцев. У него есть огромное желание. И наш главный дипломат сегодня в коротком интервью подтвердил, что наш президент не остыл к этому вопросу, что он очень-очень хочет сделать искренне и от всей души все, чтобы конфликт закончился".

Он также выразил сомнение в том, что урегулирование возможно в такой короткий срок: "Другой вопрос, способен ли он это сделать в такой короткий срок. Да и вообще насколько он способен сейчас это сделать, этот вопрос остается открытым. Ждать от этих переговоров чего-то судьбоносного очень сложно. Дело в том, что Россия уже пошла на все уступки, о которых Соединенные Штаты просили. Все то, о чем Дональд Трамп просил президента Путина, выполнено. На все даже очень сложные уступки и компромиссы Россия пошла. Украинское руководство на эти компромиссы, на аналогичные компромиссы, пока не идет".