Политолог Самарин: Выход США из ВОЗ скажется на странах, которые очень нуждаются в медпомощи

"22 января официально Соединенные Штаты вывезли свой флаг из Женевы, в офисе Всемирной Организации Здравоохранения больше наша страна не представлена. Прошло 78 лет с тех пор, как Соединенные Штаты стали членом этой огромной и очень важной организации. Разумеется, выход страны из этой организации вызывает и сожаление, и довольно серьезную озабоченность. Поскольку Штаты являлись основным донором этой организации, и, конечно, это скажется, в первую очередь, на странах, которые очень нуждаются в медицинской помощи, оборудовании, медикаментах. Это не может не огорчать. С другой стороны, Всемирная Организация Здравоохранения все больше и больше в последнее время становилась забюрократизированной европейской структурой, как и многие другие, которая отказывалась проводить реформы и работала весьма неэффективно, что показала пандемия COVID-19".