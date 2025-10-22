Политолог Воскресенский рассказал о варианте выхода Зеленского из СВО с минимальными потерями

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08f3a38-fa54-4d2e-9116-a7592aef006e/conversions/dbad9630-4e03-4247-b29d-58de965ce20e-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью" прокомментировал ситуацию в Украине, отметив, что Владимир Зеленский усугубляет кризис, продолжая конфликт. По мнению эксперта, выход без больших последствий для политика возможен через открытый диалог с народом и прекращение боевых действий, что предотвратит гражданскую войну.

"Выход всегда есть. Для этого надо быть сильным политиком. И в конце концов сильным мужчиной. Если он откровенно расскажет украинскому народу, что происходит и к чему надо идти, чтобы закончить эту войну, украинский народ его поддержит, - уверен политолог. - Тем более, что львиная доля нацистов перемалывается каждый день на фронте, их становится все меньше и меньше, а значит и возможности давления на исполнительную власть уменьшаются.

Если Зеленский станет мужчиной, станет государственником, он будет в состоянии остановить эту братоубийственную войну. Еще не поздно, время есть. Юрий Воскресенский

Эксперт привел данные о дезертирстве и рассказал о предпосылках внутренней войны в Украине: "По официальным данным около 300 тыс. украинцев - дезертиры, которые просто покидают свои части, убегают с линии фронта и где-то оседают в Украине. А по неофициальным данным, это более полумиллиона. Это о чем говорит? О том, что если война будет продолжаться, она может перейти еще и внутрь страны. Это прообраз гражданской войны".

По его словам, все большее и большее количество мужчин будет прятаться. И уже не только от мобилизации, но и от уголовных статей. "Соответственно, при попытке задержания они будут использовать все средства, в том числе оружие. И мы наблюдаем какие-то постоянные убийства представителей военкоматов в Украине, избиения и убийства просто военнообязанных. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что продолжение войны на внешнем кортуре создает предпосылки для гражданской войны".