Полиция Берлина разогнала протест против самой себя

Разгон участников марша произошел в Берлине. Во время демонстрации против расширения полномочий правоохранителей по слежке пострадали 8 сотрудников полиции, еще 18 человек задержаны.

Зафиксированы нападения на сотрудников полиции, скандирование запрещенных лозунгов, а также броски бутылок и петард в стражей порядка. Поводом для протестов стал новый спорный закон, который предоставляет полиции Германии расширенные полномочия по физическому и цифровому наблюдению за гражданами, включая тайное проникновение в дома для установки шпионских программ.