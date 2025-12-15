3.70 BYN
Полиция Берлина разогнала протест против самой себя
Автор:Редакция news.by
Разгон участников марша произошел в Берлине. Во время демонстрации против расширения полномочий правоохранителей по слежке пострадали 8 сотрудников полиции, еще 18 человек задержаны.
Зафиксированы нападения на сотрудников полиции, скандирование запрещенных лозунгов, а также броски бутылок и петард в стражей порядка. Поводом для протестов стал новый спорный закон, который предоставляет полиции Германии расширенные полномочия по физическому и цифровому наблюдению за гражданами, включая тайное проникновение в дома для установки шпионских программ.