Полиция Литвы задержала торговцев неподакцизными сигаретами

Литовские пограничники задержали шестерых контрабандистов с грузом сигарет. Их подозревают в причастности к запуску и приему воздушных шаров, которыми доставлялись через границу дешевые табачные изделия.

Полиции удалось также захватить три незаконных воздушных отправления с контрабандой: в них содержалось около 14 тыс. сигарет. Арестованы пять автомобилей, используемых для преступных целей.

По всем приметам, активизация полицейских облав на контрабандистов принесла свои плоды: власти Литвы готовятся отменить к концу марта 2026 года чрезвычайное положение в сфере трансграничной преступности, связанной с нелегальным ввозом сигарет.