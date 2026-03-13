3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Полиция Литвы задержала торговцев неподакцизными сигаретами
Автор:Редакция news.by
Литовские пограничники задержали шестерых контрабандистов с грузом сигарет. Их подозревают в причастности к запуску и приему воздушных шаров, которыми доставлялись через границу дешевые табачные изделия.
Полиции удалось также захватить три незаконных воздушных отправления с контрабандой: в них содержалось около 14 тыс. сигарет. Арестованы пять автомобилей, используемых для преступных целей.
По всем приметам, активизация полицейских облав на контрабандистов принесла свои плоды: власти Литвы готовятся отменить к концу марта 2026 года чрезвычайное положение в сфере трансграничной преступности, связанной с нелегальным ввозом сигарет.
Ранее глава литовской полиции отмечал, что более половины табачной контрабанды ввозится в Литву из Латвии.