Польша готова разместить у себя военных США после их вывода из Германии
Автор:Редакция news.by
Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с США об увеличении американского военного контингента на польской территории. Об этом заявил замглавы МИД польского режима. Страна надеется принять те войска, что вскоре покинут Германию.
Напомним, Трамп намерен вывести минимум 5 тыс. американских солдат с немецкой территории из-за конфликта с Мерцем. Ранее канцлер раскритиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Передислокация военных может занять от 6 до 12 месяцев. На данный момент в Польше находятся около 10 тыс. американских солдат.