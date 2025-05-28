Польша и США создадут совместные оборонные предприятия.

По заявлению министра обороны Польши, есть согласие на проект польско-американских совместных предприятий, оружейных компаний, инвестирующих в технологии двойного назначения. Он отметил, что такие предприятия смогут вкладывать средства в производство оружия не только в Польше, но и на территории Украины.